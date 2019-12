CPB: Economische groei valt terug

De economische groei in Nederland valt volgend jaar terug. Dat komt voornamelijk door de afzwakking van de wereldwijde groei. In het binnenland zorgen problemen rond PFAS en stikstof er in mindere mate voor dat de groei een tandje terugschakelt, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn decemberraming. Het Amerikaanse handelsbeleid van importheffingen en handelsbarrières blijven samen met de brexit het grootste risico voor de economie.

Voor dit jaar voorspelt de belangrijke adviseur van de regering dat het bruto binnenlands product (bbp) met 1,7 groeit, tegenover 2,6 procent in 2018. In eerdere ramingen ging het CPB nog uit van 1,8 procent groei. Voor volgend jaar wordt verwacht dat de economie met 1,3 procent uitdijt, terwijl in september nog groei van 1,5 procent werd voorzien.