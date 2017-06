CPB: beleid ECB zorgt vooral voor extra groei

Het stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de economie in de eurozone de afgelopen jaren vooruitgeholpen. Het stuwend effect op de inflatie, waarvoor het beleid eigenlijk bedoeld is, lijkt een stuk beperkter. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport.

De ECB houdt zijn beleidsrente al geruime tijd op een historisch laag niveau. Bovendien wordt voor 60 miljard euro per maand aan schuldpapier opgekocht. De ECB stimuleert zo de vraag naar krediet en creëert ook meer ruimte bij banken om leningen te verstrekken. Dat zorgt voor meer investeringen en consumptie.

Het CPB concludeert dat het ECB-beleid heeft gewerkt. De vraag is nu evenwel hoe de centrale bank zijn portefeuille met overheidsobligaties gaat afbouwen. Nederland hoeft zich daar weinig zorgen over te maken, maar sommige andere eurolanden zijn nog altijd kwetsbaar, aldus het adviesorgaan.