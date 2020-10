Cosmeticamerk Rituals opent midden in coronatijd flagshipstore

Ondanks de coronacrisis opent cosmeticamerk Rituals woensdag vanwege het 20-jarig bestaan een flagshipstore in Amsterdam. Dankzij fors ingrijpen in bedrijfskosten kon de onderneming bepaalde projecten, zoals de opening van de winkel, naar voren halen. Rituals focust verder op een ‘digital first’-strategie en wil uitbreiden in Azië en Europa.

De nieuwe hoofdwinkel aan het Spui, genaamd House of Rituals, telt vier verdiepingen waar klanten kunnen eten, winkelen en ontspannen. Het merk lanceert 600 nieuwe producten die exclusief in de winkel en deels online te krijgen zijn. Ook kunnen klanten straks zelf producten samenstellen. Volgende zomer openen de bovenste twee ‘ontspanningsverdiepingen’. Het bijbehorende restaurant Rouhi kan vanwege de coronamaatregelen nog niet open.

Rituals wil verder doorgroeien in Europa en Azië. Dit jaar wil het merk wereldwijd ongeveer 40 winkels openen, voor volgend jaar mikt het op 100 winkels. In Amerika focust het bedrijf vooral op online, mede vanwege concurrentie met andere cosmeticamerken. Daarvoor sloot het deals met de Franse cosmeticagigant Sephora en de Amerikaanse webwinkel Amazon. Tien van de 22 Amerikaanse winkels sluiten.

Rituals telt nu 807 winkels. Daarnaast zijn er nog 2700 shop-in-shops op onder meer vliegvelden en stations. Vorig jaar behaalde het bedrijf een omzet van 864 miljoen euro. Ongeveer een vijfde daarvan kwam uit onlineverkoop. Die verviervoudigde in de eerste coronamaanden. In die periode moest het bedrijf 800 winkels sluiten, stopte het met investeren en sneed het in budgetten maar sloot het ook leningen af en vroeg het overheidssteun aan.