Coronazorgen houden beurzen in greep

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag verder omlaag, na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen in Europa en de bijkomende strengere maatregelen. De hoop op een nieuw omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, bood daarbij enige steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 540,20 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 784,06 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten 1 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,2 procent.

Techinvesteerder Prosus en chipbedrijf ASMI waren de grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak met verliezen van meer dan 2 procent. Galapagos was koploper met een winst van dik 2 procent. Het middel Jyseleca, ook wel bekend als filgotinib, van de biotechnoloog en partner Gilead is goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte.

Shell steeg 1 procent. Het olie- en gasconcern is van plan geen gebruik te maken van eerder verworven rechten voor boringen voor de kust van Noord-Alaska. De rechten werden in 2012 binnengesleept en vervallen in 2022. Shell zou de contracten nu willen doorverkopen.

In de MidKap zette luchtvaartcombinatie Air France-KLM de daling voort en was hekkensluiter met een min van ruim 4 procent. Basic-Fit daalde 1 procent. De fitnessketen heeft volgens analisten van ING veel last van de nieuwe lockdownmaatregelen in Frankrijk. Speciaalchemiebedrijf Corbion stond bovenaan met een plus van 2,6 procent.

In Stockholm dikte Electrolux 3 procent aan. De Zweedse fabrikant van huishoudelijke apparaten wil de uitkering van het dividend hervatten dankzij het herstel van de winst in het afgelopen kwartaal. In maart werd het dividend ingetrokken vanwege de pandemie. In Frankfurt beleefde het Duitse defensiebedrijf Hensoldt zijn beursdebuut. Het aandeel noteerde 6,7 procent onder de introductieprijs.

LVMH verloor 1 procent in Parijs. De overnameperikelen rond de Amerikaanse juweliersketen Tiffany en het Franse luxemerk krijgen naar verwachting een juridisch staartje, doordat de partijen niet bereid lijken te zijn om hun geschil uit te praten.

De euro stond op 1,1651 dollar, tegen 1,1658 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 40,51 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 42,22 dollar per vat.