Coronavrees houdt beurzen in greep

De Europese aandelenbeurzen schommelden maandag tussen winst en verlies. Beleggers bleven voorzichtig door het stijgende aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd inmiddels de 10 miljoen is gepasseerd, en de vrees voor de impact daarvan op het economische herstel. Het dodental door het longvirus bedraagt meer dan 500.000 wereldwijd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 559,70 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 739,58 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,5 procent. Londen en Parijs wonnen 0,2 procent.

Betaalbedrijf Adyen en ABN AMRO prijkten bovenaan de AEX met winsten van ruim 2 procent. Hekkensluiter was Unilever met een verlies van 2,5 procent na een adviesverlaging door UBS. Het levensmiddelenconcern kondigde tevens aan dit jaar geen reclames meer te plaatsten op Facebook, Instagram en Twitter vanwege de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media in de Verenigde Staten.

Bij de kleinere bedrijven verloor Vastned 2,7 procent. Grootaandeelhouder Aat van Herk wil dat zowel het voltallige bestuur als de raad van commissarissen van het winkelvastgoedfonds vertrekt. Van Herk benadrukte in een interview met Het Financieele Dagblad dat hij de directie meermaals heeft laten weten dat in zijn ogen te veel geld verloren gaat bij het bedrijf.

In Frankfurt maakte Wirecard een koerssprong van ruim 100 procent. Het Duitse betalingsbedrijf zet zijn zakelijke activiteiten voorlopig voort. De onderneming die gebukt gaat onder een omvangrijke fraudezaak vroeg eerder al wel faillissement, maar de procedure loopt nog bij een rechtbank in München.

Commerzbank steeg 2,9 procent in Frankfurt. Bij de Duitse bank verdwijnen volgens persbureau Bloomberg mogelijk 7000 banen en worden zo’n vierhonderd bankfilialen gesloten. In Zürich dikte de Oostenrijkse sensormaker AMS 3,6 procent aan. Volgens mediaberichten krijgt het bedrijf groen licht van Brussel voor de overname van het Duitse verlichtingsbedrijf Osram (plus 0,4 procent).

In Parijs klom Airbus 1,5 procent. De Europese vliegtuigmaker verlaagt de productie en de leveringen met 40 procent en schrapt de komende twee jaar duizenden banen vanwege de luchtvaartcrisis door het coronavirus.

De euro was 1,1252 dollar waard tegen 1,1207 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper 38,12 dollar. Brentolie zakte 1,1 procent in prijs tot 40,57 dollar.