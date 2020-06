Coronavrees drukt stemming op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen de handel uitgegaan. Nervositeit vanwege de sterke toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten, maar ook in andere landen, speelde gedurende de sessie op. Eerder had juist optimisme over extra stimuleringsmaatregelen nog de overhand.

Beleggers waren onder meer gespitst op de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Die drong er bij de politiek onder meer op aan niet te snel de crisissteunmaatregelen voor huishoudens en kleine bedrijven af te bouwen.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie uiteindelijk 0,7 procent lager op 26.119,61 punten. De brede S&P 500 speelde zijn eerdere winst ook kwijt en verloor 0,4 procent tot 3113,49 punten. Techgraadmeter Nasdaq bleef met een winst van 0,2 procent tot 9910,53 punten nog net wel aan de goede kant van de streep.

Softwarebedrijf Oracle verloor 5,6 procent aan beurswaarde. Het concern kampte de voorbije periode met een lagere omzet omdat aankopen van softwarelicenties door bedrijven die hard werden geraakt door de crisis werden uitgesteld. Aanbiedingensite Groupon kwam ook met resultaten. Het aandeel verloor 21 procent ondanks opmerkingen van het bedrijf dat het herstel sneller inzet dan verwacht.

Verder liepen beleggers niet echt warm voor de belofte van Zoom Video Communications om binnenkort voor alle versies van zijn app voor videovergaderingen volledige versleuteling aan te bieden. Het technologiebedrijf verloor 2,4 procent aan beurswaarde.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line stond met een verlies van 8,4 procent duidelijk bij de verliezers. Het bedrijf verwacht op z’n vroegst dat pas begin oktober weer gevaren gaat worden met cruiseschepen. Daarmee verlengt het bedrijf de periode dat zijn vloot voor anker blijft liggen. Branchegenoten Carnival en Royal Caribbean Cruises sloten ook in het rood.

Hertz Global (plus 2,6 procent) schortte zijn plannen op om geld op te halen door de verkoop van nieuwe aandelen. Deze werden door de failliete autoverhuurder eerder als potentieel „waardeloos” beschreven. Regelgevers gingen niet akkoord met de transactie.

De euro was 1,1238 dollar waard, tegen 1,1215 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse kostte 1,7 procent minder op 37,74 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 40,55 dollar per vat.