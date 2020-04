Coronavirus zit verkopen Carlsberg dwars

De Deense bierbrouwer Carlsberg heeft voor het eerst in twee jaar te maken gehad met dalende verkoopvolumes. Vooral in China, waar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan eerder van kracht waren, zakten de verkopen in. Carlsberg heeft zijn aanwezigheid in China in de laatste jaren sterk opgevoerd en is in het land prominent aanwezig.

De omzet in het eerste kwartaal van Carlsberg daalde op autonome basis met 7,4 procent tot 12,9 miljard kronen (1,7 miljard euro). Daarbij waarschuwde de brouwer dat de verkoopvolumes in het lopende kwartaal nog lager zullen zijn.

Onder de leiding van de Nederlander Cees ’t Hart is Carlsberg de voorbije jaren bijzonder zuinig geweest. De onderneming had het geld dat het heeft bespaard graag in marketinginitiatieven willen investeren. Vooral Azië is een belangrijke groeimarkt voor de Denen.

Door de coronacrisis ziet de brouwer zich genoodzaakt toch weer in de uitgaven te gaan snijden. Financiële doelen voor dit jaar werden eerder al overboord gegooid.