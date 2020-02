Coronavirus zit boekingen Booking.com dwars

Hotelboekingssite Booking.com heeft overduidelijk last van het nieuwe coronavirus. Moederbedrijf Booking Holding meldde bij de publicatie van de cijfers over het slotkwartaal van 2019 dat het aantal hotelboekingen in het lopende kwartaal op jaarbasis tot 10 procent lager kan uitvallen. Het aantal reisboekingen bij de site loopt mogelijk tot wel 15 procent terug. Alles bij elkaar voorziet Booking.com een daling van de omzet tot 7 procent.

Volgens Booking Holding-baas Glenn Fogel is de impact van het virus nog ongewis, omdat de duur van de problemen onbekend is. Booking spreekt nu van een „significante negatieve impact” op de resultaten in het eerste kwartaal.

Booking Holding sloot het slotkwartaal van vorig jaar af met een omzet van 3,3 miljard dollar, tegen 3,2 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 1,2 miljard dollar van 646 miljoen dollar. Het bedrijf profiteerde onder meer van eenmalige opbrengst van 326 miljoen dollar door een aandelenverkoop.