Coronavirus zet wereldhandel nog verder onder druk

De uitbraak van het coronavirus leidt tot flinke verstoringen in de aanvoer van handelswaar vanuit met name Azië. Daardoor zal de afname van de wereldhandel in goederen de komende maanden waarschijnlijk doorzetten. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport.

Door handelsspanningen, met name tussen de Verenigde Staten en China, staat de wereldhandel al langer onder druk. In het vierde kwartaal van 2019 bereikte de waarde van de grensoverschrijdende handel van de twintig belangrijkste economieën (de G20), uitgedrukt in Amerikaanse dollars, het laagste peil in twee jaar.

De Chinese export nam in het vierde kwartaal nog wel licht toe (plus 0,4 procent). Het slepende handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea zorgde ervoor dat in die twee landen juist sprake was van een flinke afname. Ook de Amerikaanse goederenuitvoer nam licht af (min 0,6 procent), Europese landen als Frankrijk, Italië en Duitsland lieten juist kleine plusjes zien.

Ook de Britse export lijkt op papier te zijn gestegen, maar dat komt doordat het pond sterling in het vierde kwartaal flink in waarde steeg ten opzichte van de dollar. Daarvoor gecorrigeerd was juist sprake van een afname.