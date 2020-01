Coronavirus zet beurshandel onder druk

De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen lieten minnen zien. De beurshandel stond vooral in het teken van de vrees voor de verdere verspreiding van het coronavirus, die op de Aziatische beurzen al voor flinke verliezen zorgde. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 608,50 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 936,23 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

In Shanghai raakte de beursgraadmeter 2,8 procent kwijt. Het aantal mensen bij wie in China het nieuwe coronavirus is vastgesteld loopt snel op. De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het virus werd vastgesteld, heeft zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers gesloten. In China gaan honderden miljoenen mensen binnenkort op reis om het Chinese Nieuwjaar te vieren.

De olieprijzen gingen omlaag door zorgen dat de vraag naar olie geraakt kan worden doordat minder mensen gaan reizen vanwege het coronavirus. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent tot 55,96 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 62,53 dollar per vat.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipmachinemaker ASML met een verlies van 1,7 procent. Verzekeraar NN Group voerde de stijgers aan met een winst van 0,9 procent na een adviesverhoging door HSBC. Betaalbedrijf Adyen zette de opmars voort en volgde met een plus van 0,8 procent.

In de MidKap zakte baggeraar Boskalis ruim 2 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Optiekketen GrandVision kwam met een handelsbericht en won 0,1 procent. Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van groothandelsbedrijf Sligro (plus 2,9 procent) in goede aarde.

Chiptoeleverancier RoodMicrotec zakte 6 procent op de lokale markt na een handelsupdate. In Parijs dikte STMicroelectronics 4,1 procent aan dankzij positieve resultaten van de Frans-Italiaanse chipfabrikant.

De euro bleef onveranderd op 1,1086 dollar.