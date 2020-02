‘Coronavirus zal goederenstroom naar Italië hoe dan ook raken’

Ondernemers zetten zich schrap voor de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Noord-Italië. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex zien vooralsnog geen effecten, maar ze twijfelen er niet aan dat die zullen optreden.

„De uitbraak in Italië is zó vers dat we nog geen effecten zien op de import of export”, vertelt een woordvoerder van evofenedex. „Er zijn in elk geval nog geen goederenstromen stilgevallen.” Volgens hem zijn er nog veel vragen van leden binnengekomen over de situatie in Noord-Italië. „Maar het is wachten tot er disruptie ontstaat in het transport tussen Nederland en Italië. Hoe groot die wordt, valt nu nog niet te zeggen.”

Transporteurs willen volgens TLN weten of hun laad- en losplekken zich in afgesloten dorpen, steden of regio’s bevinden. „Helaas hebben we ondanks de nodige telefoontjes met bedrijven die op Italië rijden, nog geen beeld van de manier waarop de lokale autoriteiten met de uitbraak omgaan.” Volgens TLN is de virusuitbraak in Italië nu nog niet te merken aan het aantal ritten naar Italië. De brancheorganisatie zegt scherp in de gaten te houden of er wegcontroles worden ingesteld.

Kees de Waard, directeur van Italië-specialist De Waard Transport, zegt dat zijn chauffeurs de gevolgen van de virusuitbraak merken. „Ik heb maandag meteen mondkapjes en desinfecterende zeep besteld en een hygiëneprotocol ingevoerd. Dat wordt door sommige klanten ook verplicht gesteld. Sommige sturen zelfs mondkapjes op die de chauffeur moet dragen tijdens het lossen.”

Deze week vertrekken nog steeds de 50 à 70 gebruikelijke ritten. Wel verwacht De Waard dat dat komende weken minder wordt. „Het aantal orders ligt nu nog niet lager, maar mijn bedrijf gaat hier wel onder lijden. Tijdens de mond- en klauwzeercrisis en de vogelgriepuitbraak werden ook orders geannuleerd.”