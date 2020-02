Coronavirus zadelt AF-KLM op met kostenpost tot 200 miljoen

Het nieuwe coronavirus zadelt luchtvaartconcern Air France-KLM in het eerste kwartaal van dit jaar op met een stevige kostenpost. Volgens financieel directeur Frédéric Gagey van het Frans-Nederlandse bedrijf nemen de problemen een hap tot wel 200 miljoen euro uit de operationele winst, zo zei hij in een toelichting op de jaarcijfers van 2019.

Sinds eind januari zijn vluchten van en naar China vanwege het coronavirus opgeschort. Het Aziatische land is goed voor grofweg 5,5 procent van de netwerkactiviteiten van het bedrijf, exclusief de diensten van prijsvechter Transavia. Nu de vluchten niet worden uitgevoerd, zorgt dat voor omzetverlies, ook omdat minder overstappers gebruik maken van andere vluchten van de luchtvaartcombinatie.

Air France-KLM sloot 2019 af met een omzet van 27,2 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een toename van 3,7 procent. De operationele winst kwam uit op 1,1 miljard euro, bijna een vijfde minder dan een jaar eerder. De nettowinst zakte met 130 miljoen euro tot 290 miljoen euro.

Het concern kampte vorig jaar onder meer met opgelopen brandstofkosten. Deze vielen uiteindelijk op jaarbasis 550 miljoen euro hoger uit. Ook andere kosten gingen omhoog, waaronder die voor personeelsregelingen. De aanhoudende malaise in de vrachtsector deed het resultaat van de onderneming ook geen goed.

Air France-KLM kwam eind vorig jaar met een ambitieuze strategie op de proppen. Onder meer investeringen in de vloot en digitalisering moesten bijdragen aan groei. Daarvoor had het bedrijf jaarlijks tot circa 4 miljard euro gereserveerd. Dit jaar komt het budget uit op 3,6 miljard euro, onder meer voor vlootvernieuwing.

Tot aan de coronaperikelen kende Air France-KLM een bemoedigende start van het nieuwe jaar. In de maand januari waren prestaties beduidend beter dan een jaar eerder. Door de opgelaaide problemen rekent het bedrijf voor de eerste drie maanden van 2020 op een lichte omzetdaling. Ook zit het Wuhan-virus de vrachtdivisie in de weg.

Gagey wilde desgevraagd niet ingaan op de eventuele schade voor het concern als de virusproblemen langer aanhouden. „Dit is waar we nu van uitgaan”, zei hij. De vergelijking met het SARS-virus in 2009, dat ook de luchtvaart dwarszat en maanden duurde, gaat volgens het bedrijf niet helemaal op. Ook omdat het China van nu economisch van groter belang is dan toen.