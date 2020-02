Coronavirus werpt schaduw over presentatie cijfers Air France-KLM

Luchtvaartonderneming Air France-KLM publiceert donderdag zijn cijfers over boekjaar 2019. De resultaten van het Nederlands-Franse bedrijf ten spijt, zal de aandacht bij de toelichting vooral uitgaan naar de impact van het nieuwe coronavirus op de prestaties dit jaar.

Zowel Air France als zusterbedrijf KLM heeft dit jaar vluchten van en naar China voor bepaalde tijd opgeschort. De maatschappijen verdienen doorgaans het meeste geld met vluchten over langere afstanden. Het Wuhan-virus zal de luchtvaartonderneming zonder twijfel op kosten jagen. De vraag is of de maatschappij daar al een getal aan kan hangen. Doorgaans vliegt alleen KLM al een keer of 25 per week naar een Chinese luchthaven.

Bij de strategie-update van Air France-KLM begin november kwam naar voren dat er vooral werk te doen is bij Air France, zei topman Ben Smith. De Franse maatschappij is al tijden veel minder winstgevend dan KLM, mede ook door hogere belastingdruk en luchthavenkosten.