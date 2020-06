‘Coronavirus trekt zware wissel op zorgbegroting’

Begrotingen in de zorg kunnen door het coronavirus veelal de prullenbak in. Een grote meerderheid van de financieel specialisten in de zorg verwacht dat de resultaten dit jaar lager zullen uitvallen dan aanvankelijk begroot. Dat meldt branchevereniging Fizi op basis van een enquête onder 900 leden.

Van de financieel specialisten voor de zorg verwacht 89 procent een lager jaarresultaat dan begroot. De helft verwacht zelfs dat het resultaat aanzienlijk lager zal zijn dan voorzien.

Door de virusuitbraak hadden ic-afdelingen van ziekenhuizen het weliswaar druk, maar werd andere, reguliere zorg deels uitgesteld. Ook in de ouderenzorg was de bezetting vaak minder, geeft Fizi als voorbeeld. Tegelijkertijd hadden zorgverleners hogere kosten, bijvoorbeeld aan tijdelijke verbouwingen en beschermingsmiddelen die besmettingen moeten voorkomen.

Zorgverzekeraars kondigden in april financiële compensatie aan voor zorgverleners die door het coronavirus inkomsten mislopen. Die hulp leidt desondanks niet tot een groeiend vertrouwen in de financiële positie van zorginstellingen, maakt Fizi op uit de enquête.

Omdat vanuit de politiek de wil groot is om faillissementen in de zorgsector te voorkomen, is er nog geen acute dreiging voor de financiële continuïteit in de sector. Toch kleven er grote nadelen aan de verwachte verliezen, legt een woordvoerder van Fizi uit. Zo zullen veel instellingen hun investeringsplannen voor de toekomst moeten wijzigingen, waardoor bijvoorbeeld minder geld naar innovatie van de gezondheidszorg kan.