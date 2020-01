Coronavirus treft bedrijven wereldwijd

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China heeft ook voor het bedrijfsleven grote gevolgen. Zo sluiten veel bedrijven winkels of productiefaciliteiten in China. Ook denken internationale concerns dat de resultaten mogelijk onder druk komen te staan.

Zo sprak was- en levensmiddelenconcern Unilever de verwachting uit dat het bedrijf geraakt wordt door de gevolgen van het Wuhan-virus. In hoeverre dat zo is, zal moeten blijken, zei financieel directeur Graeme Pitkethly. Volgens hem wordt de hele Chinese economie geraakt.

Techreus Apple liet ook weten de situatie in de gaten te houden. De producten van het Amerikaanse bedrijf, waaronder de iPhone, worden grotendeels in China in elkaar gezet. Ook veel onderdelen voor techproducten worden in China geproduceerd. Apple gaf overigens aan voor veel onderdelen een alternatieve producent achter de hand te hebben.

De Britse drankenfabrikant Diageo sprak zijn zorgen uit over de uitbraak tijdens de belangrijke periode rondom het Chinese Nieuwjaar. Normaal gaan Chinezen in die feestweek op bezoek bij hun familie en wordt er veel gegeten en gedronken. Nu vrij reizen in een groot deel van het land aan banden is gelegd, doet dat ook de verkopen van de maker van onder meer whisky van Johnnie Walker geen goed.

De Zweedse modeketen H&M merkte ook al een negatief effect op de verkopen in China. Klanten blijven weg uit winkelcentra uit angst voor het virus. Het eveneens Zweedse meubelbedrijf IKEA doet al zijn dertig Chinese winkels voorlopig op slot, terwijl restaurantketens als McDonald’s en Starbucks een deel van hun vestigingen dichthouden.

De Chinese toerismesector gaat verder ook een moeilijke tijd tegemoet nu reisorganisaties uit flink wat westerse landen trips naar China schrappen. Diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, besloten inmiddels voorlopig niet meer naar China te vliegen. Deels is dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar de vraag naar vliegtickets naar China kelderde ook.