Coronavirus raakt ook modehuis Burberry

De uitbraak van het nieuwe coronavirus laat zich voelen in de wereld van de luxekleding en accessoires. Het Britse modehuis Burberry merkt dat de vraag van de normaal zo kooplustige Chinezen flink is teruggevallen. Daarom heeft het concern, bekend om kleding en tassen in een iconisch ruitenpatroon, zijn financiële prognoses overboord gegooid.

Burberry kwam in januari nog met optimistische verkoopverwachtingen voor het lopende boekjaar dat eindigt in maart, mede door een sterke vraag naar de nieuwe collectie van ontwerper Riccardo Tisci. Maar inmiddels is duidelijk dat er niet aan de verwachte omzetgroei met enkele procenten zal kunnen worden voldaan.

Burberry heeft vanwege het coronavirus 24 van zijn 64 vestigingen in China tijdelijk dichtgegooid. De winkels die wel open zijn, werken met kortere openingstijden en krijgen fors minder bezoekers over de vloer. De verkopen daalden hier met 70 tot 80 procent.

Het concern zag de uitgaven van Chinese toeristen in Europa en andere bestemmingen tot nu toe nog niet heel sterk afnemen. Maar gezien het toenemende aantal reisbeperkingen gaat Burberry ervan uit dat het beeld de komende tijd nog zal verslechteren.