‘Coronavirus raakt bevoorrading uit China’

De uitbraak van het nieuwe coronavirus kan de bevoorrading van Nederlandse bedrijven die zakendoen met China in de problemen brengen. „Door het Chinees Nieuwjaar waren de meeste Chinese bedrijven al gepland dicht, maar door het virus is die sluiting in veel gevallen met een week verlengd en dat zorgt voor westerse klanten voor problemen met de aanvoer van onderdelen”, zegt Bart Vos, wetenschappelijk directeur van het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University.

„Deze uitbraak heeft zeker ook effect op de wereldeconomie. In 2003 zorgde het SARS-virus al voor behoorlijke economische schade, maar nu is China een veel grotere speler in mondiale ketens”, aldus de deskundige op het vlak van inkoopmanagement en leveringsketens. „Net als in 2003 met SARS zal de economische dip tijdelijk zijn, maar de komende maanden zullen ook Nederlandse bedrijven last hebben van deze situatie.” Vos wijst er ook op dat de Chinese stad Wuhan, waar het virus ontstond en die momenteel ‘op slot’ zit, een belangrijk logistiek knooppunt is in het midden van China.

De uitspraken zijn gedaan in een commentaar op nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) over de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie. Deze is in januari minder sterk gekrompen in vergelijking met december. Volgens Vos is de krimp inmiddels bijna verwaarloosbaar te noemen. „Het zou echter te voorbarig zijn om nu rustig achterover te gaan leunen. Nederland is immers een open economie en mondiaal gezien is er nog wel de nodige onzekerheid.”