Coronavirus ontwricht economie wereldwijd

Bedrijven wereldwijd ondervinden problemen door het coronavirus en het ziet er niet naar uit dat die snel zullen overwaaien.

Nederlandse ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW en FME spraken woensdag de verwachting uit dat de crisis nog maanden zal aanhouden. De organisaties waren bij elkaar gekomen naar aanleiding van de virusuitbraak. Zelfs als de verspreiding van het virus op korte termijn wordt gestopt, zullen de problemen in het transport en de productie waarschijnlijk nog maanden na-ijlen.

Er is nu al een schaarste aan containers aan het ontstaan. Volle containers blijven op kades staan in China, omdat medewerkers die ze uitladen nog thuis zitten of omdat er geen vergunningen zijn voor het vervoer van en naar fabrieken. Ook is sprake van grote capaciteitstekorten voor de luchtvracht door de uitval van vluchten.

In het zeetransport heeft de eerste rederij al een boekingstop afgekondigd op de lijn Rotterdam-China voor maart. Andere rederijen volgen mogelijk dit voorbeeld. De inschatting is dat de capaciteitsproblemen de tarieven voor luchtvracht en zeetransport zullen opdrijven. Of dit ook gevolgen kan hebben voor de prijzen voor consumenten in Nederland, geven de organisaties niet aan.

Nederlandse ondernemers in China melden dat de Chinese overheid probeert de pijn bij lokale bedrijven te verzachten. Sommige fabrieken in China worden inmiddels ook weer opgestart. Maar door alle beperkende maatregelen gaat dit langzaam.

Tijdens de bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag werden circa honderd aanwezige ondernemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het virus zelf, de besmettingsrisico’s en het geldende reisadvies. Ook gaven deskundigen van het ministeries van Buitenlandse Zaken, de GGD en KLM Health Services uitleg over hoe ze het beste kunnen omgaan met medewerkers die vanuit China werken.

De ondernemersorganisaties houden de situatie komende tijd in de gaten. FME heeft al een meldpunt ingesteld waar ondernemers met vragen en problemen terecht kunnen. Op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland komt een overzicht van alle organisaties en instanties waar ondernemers voor specifieke zaken kunnen aankloppen.

Jaarcijfers

Rond deze tijd presenteren wereldwijd veel bedrijven hun jaarcijfers. In de toelichtingen valt bij veel bedrijven het gevreesde woord coronavirus. Zo denkt drankproducent Pernod Ricard hard geraakt te zullen worden door de crisis rond het virus. Het bedrijf stelt de verwachtingen voor de winst neerwaarts bij. China is een van de belangrijkste markten van het Franse bedrijf.

Dat geldt ook voor levensmiddelenconcern Nestlé. China is de op één na belangrijkste afzetmarkt van het Zwitserse bedrijf. De producent van onder meer Maggi en Nescafé kan nog niet zeggen hoe hard het wordt geraakt door het virus, maar dàt het virus negatieve gevolgen zal hebben is zeker.

Het virus zet een rem op de groei van de wereldwijde vraag naar olie. Dat merkt oliekartel OPEC. Afgelopen tijd stonden de olieprijzen al onder druk vanwege de tanende vraag naar de grondstof door zorgen over de virusuitbraak.

Probleem is dat in China een groot deel van de economie platligt. Hierdoor is het brandstofverbruik in het land fors teruggevallen. In een nieuwe raming is de prognose voor de mondiale vraag naar olie in 2020 met 230.000 vaten neerwaarts bijgesteld tot een groei van 990.000 vaten per dag. Vooral voor het eerste kwartaal is de voorspelling stevig verlaagd met 440.000 vaten per dag.

Afgelast

Bedrijven lopen ook inkomsten mis omdat beurzen en evenementen worden afgelast vanwege het coronavirus. Zo gaat smartphonebeurs Mobile World Congress in Barcelona niet door. De afgelopen dagen hadden al verschillende telecombedrijven, fabrikanten van mobiele telefoons en makers van netwerkapparatuur zich afgemeld uit angst voor het virus.

Ook de luchtvaartmaatschappijen die op China vliegen lopen inkomsten mis. Sinds het coronavirus is uitgebroken is de ticketverkoop van vluchten naar China gekelderd. Daarom schrappen American Airlines en United Airlines alle vluchten van en naar China tot zeker 24 april. Ook vluchten van en naar Hongkong zullen worden geschrapt. United Airlines zou hier 21 februari weer mee gaan beginnen, maar de eerste vlucht staat eind april weer gepland. American Airlines had de vluchten van en naar China en Hongkong al tot 27 maart uit het schema gehaald. Daar komt nu dus ook krap een maand bij.