Coronavirus kost toerismebranche miljarden euro’s

Toeristen die wegblijven of juist worden weggehouden: van alle sectoren die worden getroffen, wordt de toerismebranche wel bijzonder hard geraakt.

Geen vrolijke foto’s van buitenlandse bezoekers met selfiesticks te midden van miljoenen bloembollen dit jaar. Niet tot nader order althans: de Keukenhof gaat op slot –net als alle andere trekpleisters die Nederland in het buitenland op de kaart zetten. Dat hakt er financieel flink in. Alleen al de entreekosten van de ruim 1,5 miljoen bezoekers leveren de Keukenhof jaarlijks 25 miljoen euro op.

De economische gevolgen van het coronavirus zijn groot voor de toerismebranche. Het voorjaar ligt in het verschiet en dat brengt bezoekers van heinde en verre op de been. Die blijven nu massaal thuis: grenzen zijn dicht, overheden en veiligheidsregio’s kiezen voor ingrijpende maatregelen en luchtvaartmaatschappijen houden hun kisten aan de grond. Dus zitten niet alleen musea, horecagelegenheden en hotels, maar ook auto- en bootverhuurders en alle toeleveranciers van deze ondernemers met een strop. Wat rest is onzekerheid –bij bedrijven die hun deuren al sloten én organisatoren van evenementen die voorlopig nog niet zijn afgelast.

„We leven met spanning naar 6 april toe”, laat persvoorlichter Manon Bonnier van Sail Amsterdam weten. De organisatie blies inmiddels vrijwilligersactiviteiten af, maar werkt achter de schermen verder aan het vijfjaarlijkse nautische evenement. Dat vindt pas in augustus plaats, maar toch krijgt de organisatie al veel vragen, vertelt Bonnier. „We hebben nog geen afmeldingen gekregen, maar werken inmiddels aan een aantal noodscenario’s.”

Op de Waddeneilanden wordt het inmiddels stil. Nu de horecagelegenheden zijn gesloten en de veerbootreis wordt afgeraden, doen de burgemeesters van de Wadden een unanieme oproep aan toeristen: blijf thuis.

Stilstaan is voor veel eilandondernemers echter geen optie –en evenmin voor veel uitbaters van vakantieparken. Parken van Landal Greenparks blijven gedeeltelijk open om te voorkomen dat hun inkomstenstroom helemaal opdroogt; vakantieparkenuitbater Roompot houdt voorlopig alle parken in Nederland en België open.

Mochten horecagelegenheden, musea en andere trekpleisters na 6 april hun deuren weer kunnen openen, dan levert dat hooguit verkeer binnen het Schengengebied op: vanaf 18 maart worden de buitengrenzen gesloten voor niet-essentiële reizen. Aziatische toeristen –een grote inkomstenbron voor het Nederlandse toerisme– zijn dus nog niet welkom.

Voorlopig blijft de onzekerheid voor bedrijven in de toerismebranche dus groot. Vast staat dat hoe langer de maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het voor bedrijven wordt om hun hoofd boven water te houden. Het staat ze nu al na aan de lippen –en de echte lockdown is nog maar net begonnen.