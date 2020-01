‘Coronavirus kan productie nieuwe iPhones dwarszitten’

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China kan gevolgen hebben voor techbedrijf Apple. In de eerste helft van het jaar begint de techreus met de productie van de nieuwe iPhone-modellen die in het najaar op de markt komen, maar de toeleveranciers in China hebben mogelijk last van de maatregelen die dat land neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, schrijft zakenblad Nikkei Asian Review.

Volgens Nikkei heeft Apple zijn partners gevraagd om tot 80 miljoen toestellen te produceren. Daarvan zijn er 65 miljoen van de nieuwste modellen en 15 miljoen van een nieuwe, goedkopere iPhone die Apple dit voorjaar zou willen introduceren. Het zakenblad stelt dat de massaproductie van die goedkopere iPhone eind volgende maand van start zou gaan en mogelijk vertraging oploopt.

Apple is voorbereid op de gevolgen van het coronavirus omdat de techreus gezorgd heeft dat alle belangrijke iPhone-onderdelen door minimaal twee bedrijven worden gemaakt die ook nog eens in andere landen moeten zitten. Als een toeleverancier dan last krijgt vanwege het coronavirus, valt de productie van iPhones niet per se stil. Desondanks vindt het leeuwendeel van de productie in twee fabrieken in China plaats. Dat beleid werd door Apple al ingesteld in 2011 toen Japan door een tsunami werd getroffen.

Apple komt later dinsdag met cijfers over het feestdagenkwartaal. Verwacht wordt dat het bedrijf hogere iPhoneverkopen kan rapporteren.