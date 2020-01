Coronavirus kan Chinese maakindustrie hard treffen

De uitbraak van het coronavirus raakt de Chinese maakindustrie hard. Steeds meer fabrikanten waarschuwen dat levertijden van hun producten in gevaar komen.

Steeds meer Chinese bedrijven sluiten hun deuren om het coronavirus buiten de deur te houden. Diverse Westerse bedrijven informeerden hun klanten over een vertraagde levering. Vier vragen en vier antwoorden.

Waarom geven bedrijven een waarschuwing af voor de levering van hun producten?

Veel Westerse bedrijven besteden hun productie uit aan Aziatische bedrijven vanwege de lage loonkosten en hoge beschikbaarheid van werknemers. De meeste van die bedrijven zijn in China gevestigd. Nu het coronavirus daar de samenleving dreigt te verlammen, zien veel Westerse bedrijven hun plannen verdampen.

Eerder deze week waarschuwden analisten bijvoorbeeld al dat het virus tot „enorme onzekerheden en uitdagingen” voor de productie van iPhones en AirPods leidt. Bedrijven temperen daarom de verwachtingen van consumenten.

Zitten de Chinese fabrieken op slot?

Nog niet, maar die kant dreigt het wel op te gaan. In een poging om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben diverse provincies en stadsbesturen het nieuwjaarsverlof van hun inwoners verlengd tot 9 februari. Een producent meldt in een nieuwsbrief dat onderling contact door Chinese overheidsdepartementen wordt ontmoedigd.

Sommige fabrikanten proberen proactief het coronavirus te bestrijden en hebben daarom zelf de productie teruggeschroefd. Leverancier Foxconn, verantwoordelijk voor de productie van veel Apple-producten, gaf medewerkers die vanwege het Chinese nieuwjaar naar Taiwan reisden bijvoorbeeld langer verlof en adviseerde hen niet terug te keren naar de fabriek in Wuhan.

Er is echter nog een risico: medewerkers die Wuhan in de afgelopen tijd bezochten, kunnen het virus meenemen, waardoor ook fabrieken in andere regio’s noodgedwongen op slot moeten.

Wat betekent dit voor de levering van producten?

Voorlopig nog niet zo veel. De Chinese industrie draait altijd op volle toeren en dus zijn de schappen nog niet leeg. Bovendien houden veel bedrijven rekening met de lange vakanties rond het Chinese nieuwjaar –en met de mogelijkheid dat een groot deel van het personeel na het nieuwjaarsverlof sowieso niet terugkeert. Naarmate meer bedrijven (langer) dicht zijn, zal de voorraadbodem echter in zicht komen. Daardoor kunnen producten moeilijker worden verkregen.

Komen bedrijven hierdoor in de problemen?

Voor veel bedrijven is vooral de planning een probleem. Productintroducties zijn gepland en klanten rekenen daarop. Omdat een groot deel van de in China geproduceerde producten consumentenelektronica betreft, kunnen bedrijven ervoor kiezen die introducties te vervroegen of om de productie van bestaande producten eerder stop te zetten.

Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar zijn, dan kunnen consumenten kiezen voor concurrerende merken. Doordat veel andere bedrijven ook in China produceren, kampen ze echter met hetzelfde probleem.