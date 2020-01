Coronavirus houdt beurzen in de greep

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige verliezen het weekend in gegaan. Zorgen over de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus bleven het sentiment onder druk zetten. Het nieuws dat de economische groei in de eurozone vorig kwartaal bijna tot stilstand kwam en de scherpe daling van de Duitse winkelverkopen zorgden daarnaast voor nog meer pessimisme.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,6 procent lager op 589,50 punten. De MidKap bleef min of meer vlak op 910,77 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,3 procent. De Londense FTSE zakte ook 1,3 procent. In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst het coronavirus vastgesteld. De Britten verlaten daarnaast na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU.

Maker van machines voor de chipindustrie ASML was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 4,1 procent. Zorgtechnologieconcern Philips zakte 2,4 procent. Volgens kenners is het bedrijf aanzienlijk blootgesteld aan de gevolgen van de coronavirusuitbraak. En ING daalde 2 procent. De bank voert in navolging van concurrent ABN AMRO een negatieve rente in voor vermogende klanten.

In de MidKap won Fugro een kleine 4 procent. De bodemonderzoeker verkoopt zijn belang in de Amerikaanse branchegenoot Global Marine Group. Verlichtingsbedrijf Signify steeg 7 procent na publicatie van de resultaten. Vastgoedfonds WDP, dat ook met cijfers kwam, won 3,5 procent.

De Zweedse maker van huishoudelijke apparatuur Electrolux verloor ruim 2 procent in Stockholm na tegenvallende jaarcijfers. Aston Martin dikte bijna 24 procent aan in Londen. De Canadese miljardair Lawrence Stroll neemt een minderheidsbelang in de noodlijdende Britse maker van luxewagens. Het Franse biotechbedrijf Novacyt kreeg er meer dan 81 procent aan waarde bij na lancering van een nieuwe test voor het coronavirus.

De euro was 1,1082 dollar waard tegen 1,1028 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte een fractie tot 52,13 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 59,22 dollar per vat.