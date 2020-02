‘Coronavirus haalt mogelijk hap uit Duitse en Britse groei’

Duitsland laat dit jaar mogelijk een lagere economische groei zien door alle problemen rond het nieuwe coronavirus. Dat heeft Jens Weidmann, het hoofd van de Duitse centrale bank, gezegd. Ook vanuit Groot-Brittannië klinken verontrustende geluiden. Bank of England-baas Mark Carney waarschuwde voor een grote economische klap voor de Britten als gevolg van het steeds verder oprukkende virus.

In december voorspelde de Duitse centrale bank nog dat de grootste economie van Europa in 2020 met ongeveer 0,6 procent zou groeien. Weidmann twijfelt nu of dit nog wel haalbaar is. De precieze impact van het coronavirus is volgens hem evenwel nog niet in te schatten.

Ook Carney gaf in gesprek met Sky News geen precieze inschatting van de schade. Wel wees hij op de problemen die bedrijven ervaren met hun bevoorradingsketens.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), zei donderdag al het een en ander over de virusuitbraak. De impact daarvan is volgens hem waarschijnlijk groter dan die van de SARS-epidemie in 2003. Daarmee onderschreef hij soortgelijke uitspraken, die andere economen eerder hebben gedaan. Knot ging niet in op de specifieke gevolgen voor de Nederlandse economie.