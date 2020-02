Coronavirus dwingt Lufthansa tot maatregelen

Luchtvaartmaatschappijen komen verder in de problemen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het Duitse Lufthansa kondigde een pakket met maatregelen aan om de schade zo veel mogelijk te beperken. Met name op personeelskosten wordt bespaard. Ook bij de Scandinavische maatschappij SAS zijn er redenen tot zorgen, bleek uit de cijfers over het eerste kwartaal.

Lufthansa stelt onder meer het aannemen van nieuwe medewerkers uit of houdt dat zelfs opnieuw tegen het licht. Trainingen voor stewards en grondpersoneel gaan niet door. Ook biedt Lufthansa haar personeel onbetaald verlof aan en wordt uitgezocht of er meer opties voor parttime werken mogelijk zijn. Hoe groot de schade door het coronavirus is, kan de luchtvaartmaatschappij nog niet zeggen.

SAS boekte een operationeel verlies van ongeveer 1 miljard euro. De vooruitzichten voor SAS blijven onzeker voor dit jaar omdat de virusuitbraak de groei in een aantal cruciale markten drukt, zei topman Rickard Gustafson. De uitgevallen vluchten in februari en maart kosten SAS naar verwachting bijna 190 miljoen euro.