Coronavirus drukt volgens OPEC op wereldwijde olievraag

Het nieuwe coronavirus zet een rem op de groei van de wereldwijde vraag naar olie. Dat merkt oliekartel OPEC. Afgelopen tijd stonden de olieprijzen al onder druk vanwege vanwege de tanende vraag naar de grondstof door zorgen over de virusuitbraak.

Probleem is dat in China een groot deel van de economie platligt. Hierdoor is het brandstofverbruik in het land fors teruggevallen. In een nieuwe raming van de organisatie van olie-exporterende landen is de prognose voor de mondiale vraag naar olie in 2020 met 230.000 vaten neerwaarts bijgesteld tot een groei van 990.000 vaten per dag. Vooral voor het eerste kwartaal is de voorspelling stevig verlaagd, namelijk met 440.000 vaten per dag.

De olieproducerende landen van OPEC, en dan met name Saudi-Arabië, willen met hun bondgenoten extra productieverlagingen overeenkomen om daarmee de prijzen te stutten. Maar naar verluidt is Rusland, de belangrijkste bondgenoot, nog niet overtuigd. De mindere prestaties van industrieën in verschillende Europese landen deden het vooruitzicht voor de olieprijzen afgelopen tijd eveneens geen goed. Oliehandelaren houden daarnaast de situatie in Libië in de gaten waar de olie-export momenteel wordt geblokkeerd door strijdende partijen.