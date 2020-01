Coronavirus drukt stempel op beurzen

De meeste Europese beurzen deden donderdag een stapje terug. Beleggers bleven terughoudend door de vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus, die op de Aziatische beurzen al voor flinke verliezen zorgde. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 610,28 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 937,75 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. De hoofdindex in Parijs won 0,2 procent.

In Shanghai zakte de beursgraadmeter 2,8 procent. Het aantal mensen bij wie in China het coronavirus is vastgesteld loopt snel op. De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het virus werd vastgesteld, heeft zijn luchthaven en treinstations gesloten. Ook de nabijgelegen stad Huanggang wordt door de autoriteiten geïsoleerd. In China staan honderden miljoenen mensen op het punt af te reizen om Chinees Nieuwjaar te vieren.

De olieprijzen gingen omlaag door zorgen dat de vraag naar olie geraakt kan worden doordat minder mensen gaan reizen vanwege het coronavirus. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 55,81 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 62,36 dollar per vat.

Chemicaliëndistributeur IMCD was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,5 procent. Betaalbedrijf Adyen zette de opmars voort en ging aan kop met een plus van 1,5 procent. Verzekeraar NN Group profiteerde van een adviesverhoging door HSBC en volgde met een winst van 1,3 procent.

In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 1,5 procent. Optiekketen GrandVision kwam met een handelsbericht en won 0,1 procent. Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van groothandelsbedrijf Sligro (plus 4,9 procent) in de smaak bij beleggers.

Chiptoeleverancier RoodMicrotec daalde 3,4 procent op de lokale markt na een handelsupdate. In Parijs kreeg STMicroelectronics er ruim 8 procent bij dankzij positieve resultaten van de Frans-Italiaanse chipfabrikant.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1084 dollar.