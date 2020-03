Coronavirus drukt advertentie-inkomsten Facebook

Facebook kampt met lagere inkomsten uit advertenties nu de coronacrisis bedrijven voorzichtiger maakt met het doen van uitgaven. Volgens de Amerikaanse techreus geldt de daling van de reclame-inkomsten vooral voor gebieden die hard door de crisis worden geraakt.

„Ons bedrijf wordt, zoals veel bedrijven wereldwijd, negatief beïnvloed”, zo meldde Facebook in blogspot over de coronaproblemen. Volgens Facebook nam het gebruik voor veel van zijn diensten, waaronder messaging en spraakoproepen via Messenger en WhatsApp de voorbije periode stevig toe. In de regio’s die het hardst getroffen worden door de pandemie zag Facebook dat er tot wel 50 procent meer gebruik van werd gemaakt.

De applicaties die tijdens de coronacrisis het meest gebruikt worden, zijn echter niet de diensten waarmee Facebook het meeste van zijn geld verdient. De piek in gebruik zorgt daardoor niet voor een omzetstijging, waarschuwt het bedrijf. In landen waar overheden het hardste ingrijpen om het virus te beteugelen, is volgens Facebook sprake van de grootste terugval in inkomsten.