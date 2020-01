Coronavirus betekent klap voor economie Macau

De uitbraak van het coronavirus betekent een klap voor de economie van gokcentrum Macau. De stadstaat, die vooral bekend is om zijn grote casino’s, kreeg de afgelopen dagen flink minder Chinese bezoekers. Dat is slecht nieuws voor de casino’s die het juist erg moeten hebben van rijke Chinezen die in deze tijd van het jaar komen gokken.

Volgens officiële cijfers waren er zondag 80 procent minder Chinese bezoekers in Macau dan vorig jaar tijdens de derde dag van de Chinese nieuwjaarsvakantie. Komende dagen verandert dit beeld waarschijnlijk nauwelijks. De Chinese overheid probeert met maatregelen reizen zoveel mogelijk te beperken om de kans te verkleinen dat het virus zich verder verspreidt.

De leider van Macau, Ho Iat Seng, zei donderdag al dat alle casino’s in de voormalige Portugese kolonie mogelijk tijdelijk zouden moeten worden gesloten vanwege de virusuitbraak. Zover is het nog niet, maar op de financiële markten leven grote zorgen over de casinobedrijven. Wynn Resorts verloor voor het weekend al 11 procent aan beurswaarde op Wall Street.

De casino’s van Macau kenden vorig jaar hun slechtste jaar sinds 2015. Macau ligt dichtbij Hongkong, waar al maandenlang straatprotesten zijn.