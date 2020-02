Coronavirus bedreiging voor goederenstroom

Ondernemers zetten zich schrap voor de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië.

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex zien vooralsnog geen effecten. Ze twijfelen er echter niet aan dat die zullen optreden.

Transporteurs willen volgens TLN weten of hun laad- en losplekken zich in afgesloten gebieden bevinden. „Helaas hebben we nog geen beeld van de manier waarop de lokale autoriteiten met de uitbraak omgaan”, aldus een woordvoerder. Volgens TLN is de uitbraak in Italië nog niet te merken aan het aantal ritten naar dat land.

Kees de Waard, directeur van Italië-specialist De Waard Transport, zegt dat zijn chauffeurs de gevolgen van de uitbraak merken.

Deze week vertrekken nog steeds de 50 à 70 gebruikelijke ritten. Wel verwacht De Waard dat die aantallen gaan dalen.

Containervaart

Het goederenverkeer met China komt weer op gang, merkt ondernemersvereniging evofenedex. Volgens de vereniging is het aantal directe vrachtvluchtverbindingen tussen China en Europa licht gestegen en komt ook de containervaart weer op gang.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa breidt het aantal vrachtvluchten naar China door dochter Lufthansa Cargo weer iets uit. Vanaf zondag zijn er weer acht wekelijkse vrachtvluchtverbindingen. Normaal gesproken vliegt Lufthansa Cargo vijftien keer per week op en neer naar China.