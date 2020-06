‘Coronasteunfonds EU moet grotendeels uit giften bestaan’

Een coronasteunfonds van de Europese Unie moet voor een fors deel uit giften bestaan en niet uit leningen. Dat heeft IMF-hoofdeconome Gita Gopinath gezegd tegen het Duitse magazine Der Spiegel. Anders werkt zo’n fonds geen economisch herstel in de hand, meent zij.

Er is binnen de EU het nodige te doen om een steunfonds voor door de coronapandemie getroffen landen. EU-leiders kwamen in april overeen dat er zo’n fonds moest komen, maar over de inhoud wordt nog gesteggeld. Een Frans-Duits plan voor 750 miljard euro aan steun waarvan het grootste gedeelte uit giften zou bestaan, redde het nog niet omdat een aantal landen waaronder Nederland wil inzetten op leningen.

Bovendien zou in het plan een deel van het benodigde geld door de Europese Commissie geleend moeten worden en dat zien de zogeheten ‘vrekkige vier’, waar naast Nederland ook Denemarken, Zweden en Oostenrijk deel van uitmaken, ook niet zitten.