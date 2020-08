Coronashopper helpt PostNL aan hogere omzet

PostNL heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet en winst behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de maatregelen om verspreiding ervan tegen te gaan bestelden mensen vaker online en had het post- en pakketbedrijf het drukker met het afleveren van pakketjes aan huis.

De totale omzet van PostNL bedroeg 789 miljoen euro tegenover 681 miljoen euro een jaar eerder. Bij de pakkettendivisie steeg de omzet maar liefst met bijna een kwart naar 516 miljoen euro. De genormaliseerde winst van PostNL kwam uit op 54 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 39 miljoen euro.

Bij de postdivisie zag PostNL het volume juist dalen, met 16 procent. Hoewel mensen in het eerste kwartaal aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden stuurden, was de verzonden post in het tweede kwartaal minder, met name omdat veel bedrijven de afgelopen periode besloten mailings uit te stellen. In het eerste halfjaar zag het postbedrijf dat meer mensen elkaar online een kaartje stuurden en het gebruik van de online postzegelcode nam met 70 procent toe in vergelijking met vorig jaar.

Voor heel het jaar gaat het bedrijf nog steeds uit van een bedrijfsresultaat sterk boven de 110 miljoen tot 130 miljoen euro, zoals het eerder voorspelde bij een handelsupdate in juni. „Hoewel de onzekerheid rond de wereldwijde impact van de pandemie lijkt toe te nemen, hebben we vertrouwen in ons vermogen om een zeer solide prestatie voor heel 2020 neer te kunnen zetten”, zei PostNL-topvrouw Herna Verhagen.

Verhagen sprak van een „bijzonder goed resultaat” en benadrukte onder meer dat de vrije kasstroom afgelopen kwartaal sterk verbeterde tot 93 miljoen euro, vergeleken met 7 miljoen euro vorig jaar. Volgens haar ligt de samenvoeging van postnetwerken PostNL en Sandd wat betreft de verwachte voordelen en synergieën voor op schema.

De fusie droeg in het tweede kwartaal 15 miljoen euro bij aan de genormaliseerde winst. Volgens financieel directeur Pim Berendsen toont dat bedrag de noodzaak van de consolidatie aan. „Zonder de schaalvoordelen was dat bedrag negatief en konden we het postnetwerk niet bereikbaar en betrouwbaar houden. Al helemaal niet nu er door corona in post een extra volumedaling van 5 procent is.” De Nederlandse overheid ging in beroep tegen het besluit van de rechtbank dat de eerdere goedkeuring van de fusie van de postbedrijven ongedaan maakte. Ook PostNL heeft besloten in beroep te gaan.