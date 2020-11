Coronanoodfonds stap dichter bij fiat Europees Parlement

Het miljardenfonds van de Europese Unie om de EU-landen door de coronacrisis te helpen is dicht bij de vereiste zegen van het Europees Parlement. De financieel specialisten van het parlement hebben maandag ingestemd.

De Europarlementariërs in de Begrotingscommissie en die voor Economische en Monetaire Zaken keurden het fonds, met 672,5 miljard euro aan subsidies en leningen, goed met een royale meerderheid. Van de 96 stemmen waren er 73 voor.

De commissies willen dat een groter deel van het fonds ten goede komt aan klimaat en natuur (minstens 40 procent) en de digitalisering van de economie (minimaal 20 procent). Bovendien moeten landen niet drie, maar vier jaar lang uit het fonds kunnen putten en willen de Europarlementariërs over twee jaar een tussenrapport van de Europese Commissie, die het fonds onder haar hoede krijgt. Over al die wensen moet het parlement, als het later deze week het oordeel van de specialisten overneemt, het nog wel eens worden met de regeringen van de EU-lidstaten.

De onderhandelingen met de lidstaten over de EU-begroting en het daarmee verbonden coronafonds slepen al maanden voort, maar de beide kampen hebben zich voorgenomen er dinsdag uit te komen. Over een ander heikele kwestie, financiële sancties voor EU-landen die het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat, bereikten ze vorige week al overeenstemming.