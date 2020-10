Coronamiddel Veklury stuwt omzet farmaceut Gilead

Het coronamiddel van de Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences was in de eerste maanden dat het beschikbaar is goed voor een omzet van bijna 900 miljoen dollar. Dat meldde Gilead in een handelsupdate over het derde kwartaal.

Het antivirale middel Veklury (met het actieve bestanddeel remdesivir) was volgens het concern het eerste middel dat van de Amerikaanse toezichthouder FDA de goedkeuring kreeg. De verkoophausse van het middel stuwden de resultaten van de farmaceut.

Gilead sloot het kwartaal af met een omzet van bijna 6,6 miljard dollar. Dat was flink meer dan de 5,6 miljard dollar een jaar eerder. Met de Veklury-verkopen wist Gilead de verwachtingen in de markt ruimschoots te overtreffen. Ook president Donald Trump kreeg het middel toegediend toen hij het virus onder de leden had. Het middel werd met name in de VS verkocht.

Gilead haalt overigens het grootste deel van zijn omzet uit medicijnen tegen hiv en aids. Die waren in het afgelopen kwartaal goed voor een omzet van bijna 4,6 miljard dollar, tegen 4,2 miljard dollar een jaar eerder.