‘Coronamaatregelen wegen zwaar op economie, maar zijn nodig’

De bestrijding van de corapandemie zorgt voor grote economische ontwrichting. Toch moeten overheden vergaande crisismaatregelen niet schuwen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Elke maand dat grote economieën in een zogeheten lockdown verkeren, drukt dat volgens OESO-secretaris-generaal José Ángel Gurría met ongeveer 2 procentpunt op hun jaarlijkse economische groei. „Alleen al in de toeristische sector daalt de productie tussen de 50 en 70 procent in deze periode. Veel economieën zullen een recessie doormaken.”

De OESO heeft niettemin de indruk dat overheden hun inspanningen om de verspreiding van het virus in bedwang te houden verder zouden kunnen intensiveren. Regeringen moeten volgens Gurría ook met krachtigere, beter gecoördineerde maatregelen komen om de economische klappen op te vangen.

„De hoge kosten die de volksgezondheidsmaatregelen vandaag met zich meebrengen, zijn noodzakelijk om veel tragischere gevolgen en een nog grotere impact op onze economieën morgen te voorkomen”, stelt hij. „Miljoenen doden en ingestorte gezondheidszorgsystemen zullen ons financieel en als samenleving decimeren, dus het vertragen van deze epidemie en het redden van mensenlevens moet de eerste prioriteit van de overheid zijn.”