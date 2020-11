‘Coronajaar wordt recordjaar voor hypotheken’

De hypotheekmarkt lijkt dit jaar op weg naar een recordomzet. Die voorspelling doet consultancybureau IG&H in zijn hypotheekupdate waarin de gegevens over het derde kwartaal werden weergegeven. In die periode groeide de hypotheekomzet met ruim een kwart ten opzichte van een jaar eerder tot 41 miljard euro.

Ook ten opzichte van het tweede kwartaal nam de omzet toe. De gemiddelde hypotheeksom was in het derde kwartaal met 342.000 euro 2,8 procent hoger dan de voorgaande periode. Daarbij was de stijging van de gemiddelde hypotheekwaarde groter voor over- en bijsluiters dan voor starters en doorstromers.

Die laatste groep zorgde voor een recordomzet voor de aankoopmarkt in het derde kwartaal. In het voorjaar waren het nog de oversluiters die de hypotheekmarkt stuwden. „We zien weer een flinke toename van het aantal huizenkopers. Nu mensen noodgedwongen steeds meer tijd thuis doorbrengen, is dat voor mensen mogelijk zelfs aanleiding om de stap naar een nieuw huis te willen zetten”, aldus Joppe Smit van IG&H.