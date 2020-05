Coronacrisis zorgt voor recorddaling van aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures is als gevolg van de coronacrisis fors gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdwenen in drie maanden tijd ruim 60.000 vacatures. Daarmee was sprake van de grootste daling ooit gemeten en ook van de eerste daling in zeven jaar tijd.

De sterkste afname tot nu toe werd gemeten tijdens de financiële crisis. In het vierde kwartaal van 2008 nam het aantal openstaande vacatures met 49.000 af. Het kwartaal erop ging het om een daling met 44.000.

Met name in de detailhandel en horeca vervielen veel vacatures. In de handel werden de meeste vacatures vervuld. Het gemiddelde aantal banen groeide met 23.000. Dat aantal was volgens het CBS aanzienlijk minder dan in de voorgaande kwartalen.

Het CBS benadrukt dat de coronamaatregelen die het kabinet halverwege maart aankondigde vooral zichtbaar zijn in het aantal weergegeven vacatures. In de cijfers over het aantal werklozen en het aantal banen is de impact van de intelligente lockdown maar beperkt zichtbaar.

In het eerste kwartaal ontstonden 266.000 nieuwe vacatures. Daartegenover stond een record van 331.000 vervulde en vervallen vacatures. De vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers daalde tot een stand van 26. De gemiddelde vacaturegraad was in het vierde kwartaal van 2019 nog 33.