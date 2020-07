Coronacrisis zorgt voor megaverliezen in Amerikaanse luchtvaart

Opnieuw hebben twee grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen megaverliezen naar buiten gebracht. American Airlines kwam in het tweede kwartaal netto bijna 2,1 miljard dollar tekort. Southwest Airlines schreef een verlies van 915 miljoen dollar.

Eerder gingen al grote verliezen in de boeken bij Delta Air Lines en United Airlines. De luchtvaartsector is zeer hard geraakt door de coronacrisis. Vliegtuigen bleven lange tijd noodgedwongen aan de grond. Doordat het virus in grote delen van de Verenigde Staten, maar ook in andere landen nog altijd sterk rondwaart, wordt het herstel vertraagd en lijkt de vraag naar vliegtickets alweer in te zakken.

Naar verwachting gaan er door de coronacrisis tienduizenden banen verloren bij Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Zo stelde American Airlines begin deze maand al dat het komend najaar waarschijnlijk zo’n 20.000 medewerkers te veel heeft. Bij de maatschappijen zijn ook allerlei vrijwillige vertrekregelingen opgezet, om de hoeveelheid gedwongen ontslagen nog iets te beperken. Onlangs werd duidelijk dat vele duizenden medewerkers daar gebruik van willen maken.