Coronacrisis zorgt voor forse klap bij beleggingsfondsen

De stevige koersverliezen op de aandelenbeurzen als gevolg van de coronacrisis hebben in het eerste kwartaal ongeveer anderhalf jaar aan rendement van Nederlandse beleggingsfondsen ongedaan gemaakt. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens de toezichthouder boekten zogeheten beleggingsinstellingen in de eerste drie maanden van het jaar een negatief rendement van 11,7 procent. Ook het belegd vermogen is fors afgenomen. Dit daalde met 12,9 procent naar 816,3 miljard euro.

In 2019 werd volgens DNB, met een plus van 18 procent, nog het hoogste jaarrendement behaald sinds de financiële crisis. Dit werd afgelopen kwartaal in een klap meer dan tenietgedaan. Als gevolg van de coronacrisis daalden effectenbeurzen wereldwijd. Zowel aandelenfondsen als obligatiefondsen leden hierdoor forse verliezen.

Maar DNB benadrukt dat het gaat om een momentopname, met als peildatum het einde van het eerste kwartaal. Sindsdien hebben aandelenbeurzen wereldwijd een deel van de verliezen weer goedgemaakt.