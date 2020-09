Coronacrisis zorgt nog niet voor faillissementspiek

Het aantal faillissementen in Nederland vertoont dit jaar nog geen opvallende piek, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal bankroeten over de gehele linie nog steeds lager dan een jaar geleden. Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid hierbij een rol, maar daar laat het statistiekbureau zich niet over uit.

In de eerste 35 weken van 2020 zijn in totaal 2370 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 153 minder dan in dezelfde periode van 2019. In de meest recente week waarover cijfers bekend zijn, gingen er 49 organisaties failliet, wat neerkomt op een toename met zestien vergeleken met de week ervoor. De financiële dienstverlening had van alle onderscheiden branches de meeste faillissementen, namelijk acht. Verder zijn in de groothandel en de vervoer- en opslagsector elk zes bedrijven failliet gegaan.

In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen nog. Sindsdien is sprake van een dalende trend, waarbij vanaf het najaar van 2018 sprake is van een redelijk vlak niveau. Vanwege de coronacrisis houdt het CBS het aantal bankroeten de laatste maanden extra in de gaten. Elke week worden hierover nieuwe cijfers gepubliceerd.