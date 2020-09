‘Coronacrisis zit verduurzaming mkb in de weg’

Middelgrote en kleine bedrijven investeren door de coronacrisis minder in duurzame energie. Dat komt naar voren uit onderzoek van MKB-Nederland onder ruim 150 ondernemers. Voor de coronacrisis had bijna twee derde van het mkb het plan om de komende twaalf maanden te investeren in de verduurzaming van het opwekken en het verbruik van energie. Een ruime meerderheid van deze groep geeft nu aan later, minder of niet meer te investeren.

Voor een derde van de bedrijven doet de crisis niets af aan hun plannen voor duurzame energieopwek of de besparing ervan. Voor een klein deel van de ondernemers (8 procent) is de crisis reden om investeringen versneld te doen of extra geld te steken in de verduurzamingsslag.

Volgens de meeste ondervraagden speelt de overheid een belangrijke rol in het aanjagen van de verduurzaming. MKB-Nederland onderschrijft het belang van structurele ondersteuning aan bedrijven. Een speciale duurzaamheidslening zou bedrijven bijvoorbeeld over de streep kunnen trekken.