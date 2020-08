Coronacrisis zit uitzender Adecco nog steeds dwars

Uitzendreus Adecco werd in het tweede kwartaal hard geraakt door de coronacrisis. De vraag naar uitzendpersoneel stokte wereldwijd, wat forse gevolgen had voor de financiële prestaties van de onderneming.

Het Zwitserse concern zette een winst in de boeken van 21 miljoen euro. Dat is bijna 90 procent minder dan een jaar eerder. De opbrengsten kelderden met 29 procent tot bijna 4,2 miljard euro.

Adecco benadrukte in een toelichting dat het de maanden juni en juli een „geleidelijke verbetering” op zijn markten heeft gezien. In belangrijke markten als Frankrijk, Spanje, Italië en Japan presteert Adecco volgens topman Alain Dehaze „beter dan de markt”. Hij verwacht geen grote tik meer van de coronacrisis, omdat lockdowns in de toekomst waarschijnlijk beperkt zullen blijven tot specifieke steden of gebieden.