‘Coronacrisis zet rem op ondernemerschap’

Door de coronacrisis zijn de afgelopen maanden minder onderneming gestart. Vooral in april en mei was er een grote daling. Uitzondering vormen nieuwe webshops. Die lieten een stijging zien, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in een rapport.

In totaal waren er 9 procent minder starters in de eerste vijf maanden van dit jaar dan in dezelfde periode in 2019. In april was die daling ruim een derde, in mei lag die rond de 10 procent. In beide maanden was de detailhandel juist een sector waarin een flinke stijging van het aantal starters te zien was. Volgens KVK was dat vooral te danken aan de toename van het aantal beginnende webwinkeliers. Het aantal starters in de persoonlijke dienstverlening vertoonde in april nog de grootste daling van alle sectoren, in mei liet die branche ook een plus zien.

Het aantal faillissementen was in mei ongeveer gelijk mei 2019. In april was er wel een piek te zien.