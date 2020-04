Coronacrisis trekt zware wissel op grote economieën Europa

De coronacrisis trekt een zware wissel op de prestaties van verschillende grote Europese economieën. Zo gaan onder meer de Britse, Duitse en Franse industrie en dienstensector gebukt onder de crisis. De indexen van de Britse marktonderzoeker Markit die de bedrijvigheid weerspiegelen, zakten deze maand naar ongekend lage niveaus.

De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie kelderde in april naar een stand van 34,4 van 45,5 een maand eerder. Kenners rekenden op een stand van 39. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Bij de Duitse dienstensector, met daarin ook de luchtvaart, werd een stand van 15,9 gemeten, tegen 31,7 in maart.

Volgens bondskanselier Angela Merkel zit Duitsland niet in de eindfase van de coronapandemie, maar staat het aan het begin. Beperkende maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen zijn in Duitsland nog zeker tot 3 mei van kracht. Onder meer worden mensen opgeroepen thuis te blijven, is de horeca gesloten en zijn grote bijeenkomsten verboden.

In Frankrijk zijn de economische omstandigheden nog nijpender. De industrie tekende een stand op van 31,5 tegen 43,2 in maart. De dienstensector kwam niet verder dan een stand van 10,4 tegen 27,4 een maand eerder. Voor beide gold dat de daling sterker was dan verwacht. Het Franse openbare leven ligt sinds half maart stil om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

De Britse graadmeter voor de industrie zakte naar een stand van 32,9, waar op 42 werd gerekend. In maart was sprake van een stand van 47,8. De Britse dienstensector had ook stevig te lijden onder de corona-uitbraak. Hier werd een stand van 12,3 gemeten tegen 34,5 in maart.

De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone zakte in april naar een stand van 11,7, tegen 26,4 in maart. De Europese industrie moet het doen met een stand van 33,6 tegen 44,5 een maand eerder. Ook die cijfers waren veel lager dan kenners hadden voorzien.