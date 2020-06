‘Coronacrisis treft werkenden in Friesland en Groningen hard’

Werkenden in de provincies Friesland en Groningen verwachten een harde economische klap door de coronacrisis. Dit laat een peiling van vakbond CNV zien onder 4000 werkenden in de twee provincies. De vakbond focuste zich op de twee noordelijke provincies omdat die aan kop gaan in de werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim een derde van de ondervraagden ziet de werkgelegenheid in hun regio sterk teruglopen vanwege de crisis. Eenzelfde percentage verwacht langdurig werkloos te blijven na verlies van hun baan. Verder vreest momenteel een op de vijf zijn baan te verliezen. De helft verwacht dat de situatie van voor de coronacrisis niet meer terugkomt. Zo’n vijfde van de werkenden denkt dat de crisis het noorden harder treft dan de Randstad.

Dat zijn „ontluisterende cijfers” vindt CNV-voorzitter Piet Fortuin die erop wijst dat Groningen en Friesland juist het minst aantal coronabesmettingen tellen. Groningen kreeg bovendien al een economische dreun door het terugschroeven van de gaswinning, aldus de voorzitter. In Friesland verwacht het CNV daarnaast een mokerslag in de horeca- en toerismesector.

Over de toekomst zijn veel Friezen en Groningers ongunstig gestemd. Ruim twee derde maakt zich zorgen over de toekomst van werkend Nederland en over het sociale stelsel. Nog een groter aantal heeft zorgen over het toekomstig pensioen, onder wie ook veel jongeren. „We roepen het kabinet op om verder te kijken dan de Randstad-neus lang is”, pleit Fortuin.

Een positief signaal dat naar voren komt uit de enquête is dat Noordelingen uiterst zelfredzaam zijn, merkt het CNV op. De meerderheid weer wat hij of zij moet doen om een nieuwe baan te krijgen en kent de eigen kansen op de arbeidsmarkt. Fortuin: „Hierin toont zich de veerkracht van het noorden. Ook al zijn veel cijfers niet gunstig, Friezen en Groningers zijn mondig en sterk genoeg om ook deze crisis weer te boven te komen.”