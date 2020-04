Coronacrisis stuwt opbrengsten techbedrijf CM.com

Techbedrijf CM.com kende naar eigen zeggen een sterke start van het jaar. Door de coronapandemie wordt er de laatste tijd veel meer gebruik gemaakt het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten. Wel merkt het bedrijf dat ticketverkopen achterblijven.

CM.com zag het aantal verstuurde berichten afgelopen kwartaal met 77 procent toenemen tot 867 miljoen. De kwartaalopbrengsten liepen op tot 29,3 miljoen euro. Dat is 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019 in de boeken ging

De onderneming begon twintig jaar geleden met het versturen van sms’jes voor lokale discotheken. Nu biedt CM.com technologie waarmee bedrijven als IKEA en ING via berichtendiensten als WhatsApp, WeChat of Apple Business Chat klanten kunnen benaderen.

Het bedrijf verkreeg recent zijn notering aan de beurs in Amsterdam via een fusie met het beursgenoteerde investeringsvehikel Dutch Star Companies ONE, dat speciaal was opgericht om te investeren in één bedrijf. Via deze beursgang is de financiële positie flink versterkt.

Met zijn groeistrategie ligt CM.com „op schema”. De situatie rond de coronapandemie wordt in de gaten gehouden. Voorlopig houdt het bedrijf vast aan zijn verwachting voor de middellange termijn om 30 procent omzetgroei per jaar te behalen.