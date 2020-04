’Coronacrisis raakt eurolanden harder dan andere regio’s’

De coronacrisis zal voor de landen van de eurozone voor een diepere recessie zorgen dan andere landen in de wereld. Dat zei de vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Luis de Guindos. Volgens de Spanjaard zal in de tweede helft van dit jaar al wel weer sprake zijn van groei.

Volgens De Guindos kan het nog tot 2021 duren voor het „echte herstel” inzet. Maar de eerste tekenen van groei voorziet hij al in het derde kwartaal van dit jaar.

„Nu alle maatregelen van kracht zijn, is Europa beter toegerust om op deze ongekende crisis te reageren”, aldus de ECB-bestuurder. De centrale bank lanceerde onlangs een noodpakket ter waarde van 750 miljard euro, in een reactie op wat waarschijnlijk de ergste crisis in de eurozone in een decennia zal zijn.

De Guindos zei dat de overheidsuitgaven om de impact van het virus tegen te gaan tot grotere financieringsbehoeften zullen leiden. Hij repte over een bedrag tussen de 1 biljoen en 1,5 biljoen euro. Bedragen in een orde van grootte die volgens de Spanjaard nog niet eerder zijn vertoond.

Hij bestempelde de schuldniveau’s in het eurogebied verder als duurzaam, ondanks de toegenomen uitgifte van schuldpapieren. De acties van de ECB zijn er volgens hem verder op gericht om versnippering te voorkomen, omdat regeringen naar behoefte willen financieren. Volgens hem zijn scenario’s waarbij schulden een probleem zouden vormen niet aan de orde.