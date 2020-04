Coronacrisis pakt ‘dramatisch’ uit voor pensioenfondsen

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is door de coronacrisis flink verder verslechterd. De maand maart pakte „dramatisch” uit voor de fondsen, constateert advies- en onderzoeksbureau Aon.

Met een gemiddelde dekkingsgraad van 85 procent zullen de meeste fondsen afgelopen maand onder de kritische dekkingsgraad gezakt zijn. Dit betekent opnieuw dat miljoenen mensen afstevenen op een korting op hun pensioen per het einde van dit jaar.

„De druk op de politiek zal in het laatste kwartaal van dit jaar toenemen om kortingen te voorkomen en de rust in pensioenland te bewaren”, zegt Frank Driessen, directeur pensioenen bij Aon.

Een dekkingsgraad van 85 procent betekent dat de fondsen voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, door de bank genomen slechts 85 eurocent in kas hebben. In februari kwam de graadmeter gemiddeld nog op 95 procent uit.

Paniek op de beurs als gevolg van het nieuwe coronavirus zorgde vorige maand voor forse koersverliezen en een vlucht naar veilige havens bij beleggers, waardoor ook de rente verder onder druk kwam te staan. De pensioenfondsen, die met miljarden aan pensioengeld beleggen, hadden hier heel veel last van.

Overigens vond De Nederlandsche Bank (DNB) het vorige week nog te vroeg voor een discussie over de gevolgen van de coronacrisis voor pensioenfondsen. Of de situatie betekent dat er straks massaal pensioenkortingen volgen, was volgens DNB-president Klaas Knot nog niet te zeggen. Hij benadrukte dat dergelijke ingrepen altijd genomen moeten worden op basis van de financiële situatie aan het eind van een jaar. Zover is het nu nog niet. Volgens Knot zou er bijvoorbeeld in de tweede helft van het jaar nog een aanzienlijk herstel op de financiële markten kunnen plaatsvinden.