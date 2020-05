Coronacrisis ook te merken in cao-onderhandelingen

De coronacrisis heeft ook haar impact op onderhandelingen over nieuwe cao’s. Volgens de AWVN, een belangrijke adviseur van werkgevers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werden in april maar zes cao’s afgesloten waar dat er doorgaans tientallen zijn.

De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in april 2,4 procent. Dat is volgens de AWVN ver onder het gemiddelde van 3 procent van de voorbije zes maanden. De adviseur noemt de ingezette daling een gevolg van de onzekerheid die de coronacrisis meebrengt over de economische positie van bedrijven of bedrijfstakken.

De AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s. De adviseur denkt dat het aprilcijfer het eerste is in een reeks van lagere maandgemiddelden. Dit beeld kan gemakkelijk veranderen als er meer cao’s worden afgesloten. Maar momenteel liggen de meeste overleggen over nieuwe arbeidsvoorwaarden stil.