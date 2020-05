Coronacrisis laat duidelijk sporen na op Nederlandse industrie

De coronacrisis zal in april naar verwachting een zware wissel hebben getrokken op de productiesector in Nederland. Economen gaan ervan uit dat de index van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) een stevige krimp zal laten zien, tegen een lichte groei een maand eerder.

Kenners gaan in doorsnee uit van een daling tot een stand van 37. Dat was in maart nog 50,5. Een stand op 50 of meer duidt op groei. Daaronder is sprake van krimp. Ondanks de beperkte groei in maart was het effect van de crisis al merkbaar. Zo was bijvoorbeeld sprake van een afname in het aantal nieuwe orders, met name voor de export.

Elders in Europa maakt marktonderzoeker Markit definitieve data bekend over de bedrijvigheid in grote economieën als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, waar de industrie eveneens zucht onder de crisis. Met name in de Zuid-Europese landen wordt een nog grotere krimp voorzien dan aanvankelijk gemeld.