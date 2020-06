‘Coronacrisis kost studenten 10 biljoen dollar’

Nu door schoolsluitingen wereldwijd tot wel 1,6 miljard leerlingen en studenten thuis hebben gezeten, kost hen tot wel 10 biljoen dollar. Dat is het salaris dat ze in hun leven mislopen als gevolg van de recessie en de mindere onderwijskansen die ze hebben gekregen, becijferde de Wereldbank.

De recessie kan voor leerlingen betekenen dat ze niet meer terug naar school kunnen als die weer opengaat, omdat hun familie geen geld meer heeft. Ook lopen veel leerlingen in arme landen hun meest voedzame maaltijd van de dag mis. De Wereldbank waarschuwt dan ook voor een flinke dreun voor de doelstelling om het aantal kinderen dat een ernstige leerachterstand oploopt door armoede te halveren in 2030.

Met name meisjes zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis op hun schoolcarrière. De pandemie kan uitsluiting en ongelijkheid versterken, ook in rijkere landen. Kinderen in arme gezinnen hebben bijvoorbeeld niet de middelen om mee te doen aan online lessen.